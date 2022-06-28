شاهد لحظة سقوط حاوية غاز سام بميناء العقبة
شاهد لحظة سقوط حاوية غاز سام بميناء العقبة
أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الثلاثاء أن “الوضع في العقبة بات تحت السيطرة” بعد تسرّب غاز سام من حاوية سقطت من باخرة في الميناء.
وأكد مدير هيئة الميناء أن الغاز المتسرب هو الكلورين، إذ كان الصهريج مملوءاً بما يتراوح بين 25 و30 طناً من الغاز السام.
وارتفعت حصيلة القتلى جراء الحادثة إلى 13 شخصاً وأصيب نحو 260 شخصاً بينهم أردنيون وأجانب.
وكانت صور كاميرات المراقبة أظهرت سقوط صهريج فضي معلق برافعة، على سطح سفينة، الإثنين. وقال نائب مدير ميناء العقبة لقناة المملكة المحلية، إن “حبلاً حديدياً” يحمل الصهريج “انكسر” أثناء تحميله.