روسيا وأوكرانيا: هجوم صاروخي على مركز تسوق مزدحم

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روسيا وأوكرانيا: هجوم صاروخي على مركز تسوق مزدحم

قبل ساعة واحدة

ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الذي استهدف الإثنين مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 18 قتيلاً وعشرات الجرحى، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن التقديرات تشير إلى وجود نحو ألف مدني داخل المركز التجاري المزدحم وقت تنفيذ الهجوم في حوالي الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي.

واتهمت روسيا بالمسؤولية عن تنفيذ الهجوم، وقال زيلينسكي إن القصف في كريمنتشوك يجعل من الدولة الروسية "أكبر منظمة إرهابية في العالم".