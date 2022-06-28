روسيا وأوكرانيا: ما هو حلف الناتو، وماهي التحديات التي تواجهه؟

روسيا وأوكرانيا: ما هو حلف الناتو، وماهي التحديات التي تواجهه؟

تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد قمة لدول حلف شمال الأطلسي لمناقشة أثر الغزو الروسي على أوكرانيا والواقع الأمني الجديد في القارة الأوروبية والمفهوم الأمني الاستراتيجي الجديد للحلف في المرحلة القادمة.. فما هو حلف الناتو وماهي التحديات التي تواجهه في الوقت الراهن؟

تقرير حنان عبد الرازق من مدريد.