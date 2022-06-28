روسيا وأوكرانيا: ما هو حلف الناتو، وماهي التحديات التي تواجهه؟
روسيا وأوكرانيا: ما هو حلف الناتو، وماهي التحديات التي تواجهه؟
تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد قمة لدول حلف شمال الأطلسي لمناقشة أثر الغزو الروسي على أوكرانيا والواقع الأمني الجديد في القارة الأوروبية والمفهوم الأمني الاستراتيجي الجديد للحلف في المرحلة القادمة.. فما هو حلف الناتو وماهي التحديات التي تواجهه في الوقت الراهن؟
تقرير حنان عبد الرازق من مدريد.
فيديو, روسيا وأوكرانيا: هل رفض تركيا لعضوية فنلندا والسويد في الناتو نهائي حقا؟, المدة 3,06
قدمت السويد وفنلندا رسمياً طلبين للانضمام لعضوية الناتو، في خطوة تنهي عقوداً من الحياد العسكري، في حين جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتراضه على انضمامهما. لكن لماذا تعرقل تركيا أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا منذ عقود.