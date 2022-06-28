قدمت السويد وفنلندا رسمياً طلبين للانضمام لعضوية الناتو، في خطوة تنهي عقوداً من الحياد العسكري، في حين جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتراضه على انضمامهما. لكن لماذا تعرقل تركيا أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا منذ عقود.

18 مايو/ أيار 2022