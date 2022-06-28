فنان هندي يرسم باستخدام أشعة الشمس

28 يونيو/ حزيران 2022، 14:01 GMT

واستطاع فيغنيش، وهو من ولاية تاميل نادو جنوب الهند، تحقيق أرباح من فنه، لكنه يحذر من تجربة ذلك دون تدريب.