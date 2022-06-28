فنان هندي يرسم باستخدام أشعة الشمس
فنان هندي يرسم باستخدام أشعة الشمس
الفنان الهندي "فيغنيش" لديه تقنية غير عادية لرسم لوحاته الفنية المميزة.
باستخدام عدسة مكبرة، يقوم فيغنيش بتركيز أشعة الشمس على لوحات خشبية ويتحكم في درجة احتراقها.
واستطاع فيغنيش، وهو من ولاية تاميل نادو جنوب الهند، تحقيق أرباح من فنه، لكنه يحذر من تجربة ذلك دون تدريب.
فيديو, رميساء الجزائرية التي هزمت متلازمة داون بفرشاة الرسم, المدة 5,02
رميساء فنانة تشكيلية جزائرية مصابة بمتلازمة داون. وبعد أن لاقت لوحاتها اهتمام فنانين محليين، افتتحت أول معرض فني للوحاتها التي تحلم ببيعها لتستطيع تحقيق حلمها بالسفر.