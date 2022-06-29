حبوب الإجهاض أحد البدائل أمام نساء أمريكا، فهل تفلت من قبضة الحظر؟

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حبوب الإجهاض أحد البدائل أمام نساء أمريكا، فهل تفلت من قبضة الحظر؟

قبل 25 دقيقة

عقب ساعات فقط من إعلان قرار المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء حق الإجهاض، ازداد الطلب مباشرة على أقراص الإجهاض الدوائية بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وعلى مدى عقدين كانت هذه الأقراص أحد البدائل الآمنة والرخيصة لعمليات الإجهاض الجراحي، ولكنها الآن باتت مهددة بالحظر الذي تخشى النساء أنه سيطول جميع أشكال الإجهاض الأخرى.