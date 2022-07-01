ربع قرن على عودة هونغ كونغ للصين، كيف يرى السكان أنفسهم؟

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في 1 يوليو عام 1997 أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين، واكتسب سكان هونغ كونغ هوية جديدة كمواطنين صينيين. ومنذ ذلك الحين عملت الصين بشكل حثيث على جعل سكان المدينة يرون أنفسهم كصينيين.

ولكن مع تصاعد التوترات بين هونغ كونغ والصين الأم في السنوات الأخيرة تعمق التوجس من الهوية الصينية لدى بعض سكان هونغ كونغ. في ذكرى مرور 25 عاما على عودة هونغ كونغ للصين، سألت بي بي سي اثنين من هونغ كونغ ولدا قبل 25 عاما عن نظرتهما إلى هويتهما بين الصين وهونغ كونغ.