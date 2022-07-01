عوامات النيل في مصر: أصحاب المنازل العائمة يسابقون الوقت لمصير مجهول

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عوامات النيل في مصر: أصحاب المنازل العائمة يسابقون الوقت لمصير مجهول

قبل 51 دقيقة

لم يدر بخلد إخلاص يوما أنها ستترك منزلها العائم فوق سطح النيل بالقاهرة بعد أن قضت فيه نحو ربع قرن.

فقد أصدرت السلطات المصرية أمر إزالة لهذا المنزل ولغيره من البيوت المعروفة في مصر بالعوامات، والتي تؤكد الدولة أنها غير مرخصة.

تقول إخلاص إنها فوجئت بالقرار الذي لم يمهلها إلا أياما معدودة لمغادرة العوامة.