مظاهرات السودان: عودة المظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم بعد يوم دامٍ

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مظاهرات السودان: عودة المظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم بعد يوم دامٍ

قبل 58 دقيقة

عاود المحتجون السودانيون الجمعة التظاهر ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة.