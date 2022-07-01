مظاهرات السودان: عودة المظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم بعد يوم دامٍ
مظاهرات السودان: عودة المظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم بعد يوم دامٍ
عاود المحتجون السودانيون الجمعة التظاهر ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة.
وردد المحتجون في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي هتافات مثل “الشعب يريد إسقاط البرهان” وقد حمل بعضهم صورا للضحايا الذين سقطوا الخميس عندما قُتل تسعة سودانيين على الأقل خلال مظاهرة ضد الانقلاب الذين نفذه الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021.