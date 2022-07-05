كيف يمكن أن يساعد مصادم الهادرون الضخم في كشف سر "المادة المظلمة"؟

قبل 21 دقيقة

ربما يتم أخيرا الكشف عن أحد أكبر "أسرار" الكون، المعروف بالمادة المظلمة التي تمثل أكثر من ثلاثة ارباع الكون.

يأتي ذلك بعد إعادة الحياة إلى مصادم الهادرون الضخم في الخامس من يوليو/تموز وهو أضخم مختبر في العالم لفيزياء الجسيمات والذي يبلغ طوله 16 ميلًا في سويسرا، وساعد في بعض الاكتشافات الرائدة في عالم الفيزياء النظرية، والتي سمحت مؤخرًا للعلماء بإكمال النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات باستخدام "بوزون هيغز".