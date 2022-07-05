نجاة المختار المرأة العربية التي تجلس بين قادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
نجاة المختار المرأة العربية التي تجلس بين قادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لأول مرة في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتولى امرأة منصب نائب المدير العام للوكالة.
هذه المرأة هي الدكتورة نجاة المختار، عالمة وباحثة مغربية عملت أستاذة جامعية ومديرة للبحوث في جامعة ابن طفيل في المغرب لأكثر من ٢٠ عاما.
تعترف الدكتورة بأنها لم تكن من "العباقرة" في المدرسة - لكن كل شيء تغير عندما اكتشفت شغفها بالعلوم.
تقرير نسيم رمضان ويانيتا جورجيفا
فيديو, ما علاقة الطاقة النووية في مواجهة الوباء القادم؟, المدة 6,48
ما علاقة الطاقة النووية في مواجهة الوباء القادم؟ يقوم باحثون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطوير لقاحات باستخدام الطاقة النووية لتحسين فعاليتها في حال ظهور متحور جديد.