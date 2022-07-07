إعادة تدوير البلاستيك: ما مدى فعالية الفكرة؟

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إعادة تدوير البلاستيك: ما مدى فعالية الفكرة؟

قبل 23 دقيقة

وفقًا للأمم المتحدة، يتدفق حوالي 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيط كل عام. تأتي كمية كبيرة من هذه النفايات من الأكياس البلاستيكية.

يحتفل اليوم العالمي للخالي من الأكياس البلاستيكية، في الأسبوع الأول من يوليو، وهي مبادرة عالمية تم إطلاقها لمحاولة تقليل كمية البلاستيك التي نستخدمها لأن الحلول الأخرى، كما يقول نشطاء، دون جدوى.