عاود المحتجون السودانيون الجمعة التظاهر ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة.

1 يوليو/ تموز 2022