مظاهرات السودان: المعارضة ترفض إعلان البرهان، وتدعو لمواصلة التظاهر
مظاهرات السودان: المعارضة ترفض إعلان البرهان، وتدعو لمواصلة التظاهر
رفضت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها الاثنين ووصفتها بأنها "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي"، ودعت الشعب السوداني لمواصلة التظاهر.
وقال الائتلاف المعارض في بيان الثلاثاء ‘ن "قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعا الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي".
فيديو, مظاهرات السودان: عودة المظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم بعد يوم دامٍ, المدة 1,41
عاود المحتجون السودانيون الجمعة التظاهر ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة.