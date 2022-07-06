أردوغان ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان ضمن القادة الأكثر شعبية بين العرب
أردوغان ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان ضمن القادة الأكثر شعبية بين العرب
أكثر من نصف سكان المنطقة العربية يشككون بفوائد الأنظمة الديمقراطية، ورجب طيب أردوغان ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان ضمن القادة الأكثر شعبية بين العرب
ونصف سكان المنطقة العربية ينفد طعامهم ولا يستطيعون شراء المزيد، وغالبية العرب المشمولين بالاستطلاع يشككون بفوائد الأنظمة الديمقراطية.
أما أعداد العائدين لممارسة الشعائر الدينية في تزايد.
هذه هي بعض نتائج استطلاع شبكة الباروميتر العربي البحثية لصالح بي بي سي عربي في أكبر مسح حول آراء سكان المنطقة بمختلف القضايا.
فيديو, البكاء: لماذا نذرف الدموع؟, المدة 5,13
البكاء جزء من تجارب الإنسان. سواء كنا نبكي عند مشاهدة مقطع مؤثر أو عند تقطيعنا للبصل، شيء ما يحصل في داخلنا يدفعنا إلى ذرف الدموع.