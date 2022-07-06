أردوغان ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان ضمن القادة الأكثر شعبية بين العرب

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أردوغان ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان ضمن القادة الأكثر شعبية بين العرب

قبل ساعة واحدة

أكثر من نصف سكان المنطقة العربية يشككون بفوائد الأنظمة الديمقراطية، ورجب طيب أردوغان ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان ضمن القادة الأكثر شعبية بين العرب

ونصف سكان المنطقة العربية ينفد طعامهم ولا يستطيعون شراء المزيد، وغالبية العرب المشمولين بالاستطلاع يشككون بفوائد الأنظمة الديمقراطية.

أما أعداد العائدين لممارسة الشعائر الدينية في تزايد.