استقالة بوريس جونسون: نظرة على مشوار رئيس الوزراء البريطاني المستقيل

قبل 33 دقيقة

استقال بوريس جونسون من منصبه كرئيس وزراء للمملكة المتحدة. بدأ صحفيا ثم بدأ مشواره السياسي وتدرج في المناصب حتى تسببت عدة فضائح فى تقدمه بالاستقالة بعد سلسة من الاستقالات بين وزرائه خلال 48 ساعة.