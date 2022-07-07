استقالة بوريس جونسون: نظرة على مشوار رئيس الوزراء البريطاني المستقيل
استقالة بوريس جونسون: نظرة على مشوار رئيس الوزراء البريطاني المستقيل
استقال بوريس جونسون من منصبه كرئيس وزراء للمملكة المتحدة. بدأ صحفيا ثم بدأ مشواره السياسي وتدرج في المناصب حتى تسببت عدة فضائح فى تقدمه بالاستقالة بعد سلسة من الاستقالات بين وزرائه خلال 48 ساعة.
فيديو, استقالة بوريس جونسون: "أريدكم أن تعرفوا مدى حزني للتخلي عن الوظيفة", المدة 1,05
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من رئاسة حزب المحافظين، بعد سلسلة استقالات عصفت بحزبه وحكومته.