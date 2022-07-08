الحج: زوجان مصريان يأملان أداء الفريضة الإسلامية رغم الصعوبات

قبل 14 دقيقة

بينما تتواصل مناسك الحج في مكة، يتابع الآلاف المناسك عن بعد، وبينهم من لم يحالفه الحظ بالحصول على التأشيرة اللازمة لذلك.

ويعد حج هذا العام هو الأول الذي تستقبل فيه السعودية حجاجا من خارج المملكة منذ انتشار فيروس كورونا قبل عامين، لكن عدد الحجيج اقتصر على مليون شخص بدلا من مليونين ونصف استقبلتهم قبل الوباء، مما اضطر كثيرين لتأجيل خططهم للحج للعام المقبل. تحكي أسرة مصرية لبي بي سي عن تجربتها مع تأجيل الحج.