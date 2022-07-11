الجدة الصاعقة البالغة 105 أعوام التي تحطم الأرقام القياسية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الجدة الصاعقة البالغة 105 أعوام التي تحطم الأرقام القياسية

قبل 12 دقيقة

سجلت رامباي، المعروف أيضًا باسم الجدة الصاعقة، رقمًا قياسيًا هنديًا من خلال إكمال سباق 100 متر في 45.40 ثانية في البطولة الوطنية المفتوحة للكبار.

كانت اللاعبة البالغة من العمر 105 أعوام ضمن فئة فوق 100 عام، ولكن نظرًا لعدم وجود أي متسابق في المسابقة تجاوز عمره 85 عامًا، فقد كانت الوحيدة في السباق.