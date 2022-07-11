الجدة الصاعقة البالغة 105 أعوام التي تحطم الأرقام القياسية
الجدة الصاعقة البالغة 105 أعوام التي تحطم الأرقام القياسية
سجلت رامباي، المعروف أيضًا باسم الجدة الصاعقة، رقمًا قياسيًا هنديًا من خلال إكمال سباق 100 متر في 45.40 ثانية في البطولة الوطنية المفتوحة للكبار.
كانت اللاعبة البالغة من العمر 105 أعوام ضمن فئة فوق 100 عام، ولكن نظرًا لعدم وجود أي متسابق في المسابقة تجاوز عمره 85 عامًا، فقد كانت الوحيدة في السباق.
عادةً ما يشجع المشجعون في المضمار المتنافسين على المضي قدمًا بشكل أسرع، لكن أقارب رامباي يقولون إنهم يحثونها على الإبطاء من سرعتها.