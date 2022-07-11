مظاهرات سريلانكا: آلاف المتظاهرين يجتاحون منزل ومسبح الرئيس السريلانكي

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تدفق آلاف المتظاهرين الغاضبين إلى عاصمة سريلانكا كولومبو للمطالبة باستقالة الرئيس بعد أشهر من الاحتجاجات على سوء إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقبل ساعات من إعلان الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا عزمه التنحي، اشتعلت النيران في منزل رئيس الوزراء ويكرمسينغ بعد أن اقتحم المتظاهرون المكان.