تحقيق لبي بي سي يكشف عن "حوادث قتل مشبوهة" على يد القوات البريطانية الخاصة في أفغانستان
تحقيق لبي بي سي يكشف عن "حوادث قتل مشبوهة" على يد القوات البريطانية الخاصة في أفغانستان
كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عن أدلة على أن القوات الجوية البريطانية الخاصة "SAS" أعدمت محتجزين وقتلت غير مسلحين في أفغانستان.
وقال برنامج يي بي سي بانوراما إن وحدة قتالية واحدة قتلت 54 شخصًا في ظروف غامضة، وأن كبار الضباط لم يبلغوا عن جرائم القتل المزعومة ولم يكشفوا عن الأدلة للشرطة العسكرية. وتقول وزارة الدفاع البريطانية إن قواتها تلتزم دائما بأعلى المعايير وقد خدمت بشجاعة ومهنية في أفغانستان.