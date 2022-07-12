تحقيق لبي بي سي يكشف عن "حوادث قتل مشبوهة" على يد القوات البريطانية الخاصة في أفغانستان

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تحقيق لبي بي سي يكشف عن "حوادث قتل مشبوهة" على يد القوات البريطانية الخاصة في أفغانستان

قبل 59 دقيقة

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عن أدلة على أن القوات الجوية البريطانية الخاصة "SAS" أعدمت محتجزين وقتلت غير مسلحين في أفغانستان.