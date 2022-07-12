زيارة جو بايدن إلى السعودية: ما هو سر التحول في مسار العلاقات بين واشنطن والرياض؟
زيارة جو بايدن إلى السعودية: ما هو سر التحول في مسار العلاقات بين واشنطن والرياض؟
يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية في وقت صعب للعلاقات بعدما واجهت اختبارا بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، فضلا عن حرب اليمن والحرب الروسية على أوكرانيا.
سألنا ياسمين فاروق الباحثة في برنامج الشرق الأوسط في مركز كارنيغي عن السبب وراء هذا التحول في مسار العلاقات بين واشنطن والرياض.
تقرير سهى إبراهيم
فيديو, محمد بن سلمان: لماذا لم تف أمريكا بوعدها بـ "معاقبة" السعودية؟, المدة 2,03
في بداية شهر يوليو، التقى الأمير السعودي خالد بن سلمان بمسؤولين أمريكيين. تعهد بايدن قبل انتخابه بـ "معاقبة" كبار القادة السعوديين. لكن هل أوفى بوعده؟