ديون الزواج في غزة تهدد الشباب بالسجن

قبل 35 دقيقة

حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2020 وصلت نسبة بطالة الشباب في غزة إلى 70 في المئة. كيف يتحملون أعباء الزواج أمام ظرفهم الاقتصادي الصعب؟

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