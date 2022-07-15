زيارة بايدن: من الفائز والخاسر من رحلة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل؟
زيارة بايدن: من الفائز والخاسر من رحلة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل؟
زار الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل في بداية جولته الإقليمية التاريخية التي تشمل رحلة مثيرة للجدل إلى المملكة العربية السعودية.
إنها رحلته الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.
كان لدى كلا الجانبين الأمريكي والإسرائيلي آمال كبيرة في هذه الزيارة - ولكن من "الرابح" منها؟
فيديو, زيارة جو بايدن إلى السعودية: ما هو سر التحول في مسار العلاقات بين واشنطن والرياض؟, المدة 3,49
يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية في وقت صعب للعلاقات بعدما واجهت اختبارا بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، فضلا عن حرب اليمن، والحرب الروسية على أوكرانيا.