زيارة بايدن: من الفائز والخاسر من رحلة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل؟

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زيارة بايدن: من الفائز والخاسر من رحلة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل؟

قبل 37 دقيقة

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل في بداية جولته الإقليمية التاريخية التي تشمل رحلة مثيرة للجدل إلى المملكة العربية السعودية.

إنها رحلته الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.