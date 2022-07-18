كيف استلهمت امرأة فكرة أزياء تتكيف مع الحاجات الخاصة؟
كيف استلهمت امرأة فكرة أزياء تتكيف مع الحاجات الخاصة؟
تساعد شابة من لندن تعاني من متاعب صحية مزمنة في تغيير حياة آخرين من متحدي الإعاقات.
أسست فيكتوريا جينكينز ماركة أزياء مسؤولة اجتماعيا وقابلة للتكيف، في شقتها بالطابق الأسفل بمنطقة إيسلينغتون بالعاصمة البريطانية.
بدأت فيكتوريا خط أزياء Unhidden بعد فترة قضتها في المستشفى بسبب الإعاقة. الملابس تصمم حسب الطلب لخدمة ذوي الاحتياجات المختلفة.
ويحدو فيكتوريا الآن الأمل لتوسيع العلامة التجارية وطرح ملابس للصغار أيضا.