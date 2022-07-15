مقبرة جنود الصاعقة المصريين في اللطرون: ما الذي حدث؟

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أفادت تقارير إسرائيلية بوجود مقبرة غير مميزة لجنود مصريين قرب اللطرون، وهي منطقة بين القدس وتل أبيب حيث دارت معارك بين الجيش الإسرائيلي والجنود المصريين قبل عقود، وذلك بعد رفع السرية عنه بمرور 55 عاما من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلي، مع تفاصيل عدة تشير بعضها إلى حرق الجنود أحياء.