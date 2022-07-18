شقيقة علاء عبد الفتاح منى سيف: علاء بدأ إضرابه عن الطعام لأنه يريد إنهاء هذه الرحلة
شقيقة علاء عبد الفتاح منى سيف: علاء بدأ إضرابه عن الطعام لأنه يريد إنهاء هذه الرحلة
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنها تعمل جاهدة لتأمين إطلاق سراح الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام في سجنه في مصر.
وتقود شقيقة علاء منى سيف، الناشطة السياسية والحقوقة المصرية، حملة في بريطانيا للضغط على الحكومة للتدخل في قضية أخيها المسجون بشكل شبه دائم منذ 2013.
وسبق للحكومة المصرية أن نفت الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون وأصرت على عدم وجود سجناء سياسيين في البلاد.