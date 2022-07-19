موجة الحر الشديد: تنبيه "أحمر" في بريطانيا، وحرائق مستعرة في فرنسا وإسبانيا
موجة الحر الشديد: تنبيه "أحمر" في بريطانيا، وحرائق مستعرة في فرنسا وإسبانيا
في المملكة المتحدة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أول تنبيه "أحمر" من الحرارة الشديدة، وحذر مكتب الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة في جنوب البلاد قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى.
أجبرت حرائق الغابات في الأيام الأخيرة في فرنسا والبرتغال وأسبانيا واليونان أكثر من 30 ألف شخص على الفرار وإخلاء منازلهم في ثاني موجة حر تشهدها أوروبا في شهر.
فيديو, مثلجات الفاكهة والسمك لترطيب الحيوانات خلال الحر, المدة 1,10
توفر مثلجات الأسماك ولحم البقر والفاكهة ضمن قائمة الطعام المقدم للحيوانات بحديقة حيوان مدريد، حيث يحاول الموظفون الحفاظ على برودة الحيوانات خلال موجة الحر.