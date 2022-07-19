موجة الحر الشديد: تنبيه "أحمر" في بريطانيا، وحرائق مستعرة في فرنسا وإسبانيا

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موجة الحر الشديد: تنبيه "أحمر" في بريطانيا، وحرائق مستعرة في فرنسا وإسبانيا

قبل 41 دقيقة

في المملكة المتحدة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أول تنبيه "أحمر" من الحرارة الشديدة، وحذر مكتب الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة في جنوب البلاد قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى.