راشد الغنوشي: المعارض التونسي الذي يتهم الرئيس باستخدام القضاء لتصفيه حسابات سياسية
راشد الغنوشي: المعارض التونسي الذي يتهم الرئيس باستخدام القضاء لتصفيه حسابات سياسية
غادر زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة، بعد جلسة استجواب دامت تسع ساعات ترافع فيها تسعة عشر محاميا في القضية المعروفة إعلاميا بجمعية نماء الخيرية.
ووجهت تهم عدة للغنوشي من بينها تبييض الأموال وتلقي تمويلات أجنبية.
وتتهم حركة النهضة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمحاولة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية مع خصومه.