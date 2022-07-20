راشد الغنوشي: المعارض التونسي الذي يتهم الرئيس باستخدام القضاء لتصفيه حسابات سياسية

قبل ساعة واحدة

غادر زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة، بعد جلسة استجواب دامت تسع ساعات ترافع فيها تسعة عشر محاميا في القضية المعروفة إعلاميا بجمعية نماء الخيرية.