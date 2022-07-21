الموصل...تُبعث من جديد
الموصل...تُبعث من جديد
بعد مرور 5 سنوات على استعادة الموصل من تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية، لا تزال المدينة في طور العمل على استعادة معالمها وتاريخها وأهلها ضمن مبادرة اليونسكو لـ "إحياء روح الموصل".
بدأت هذه المبادرة في مارس/ آذار 2019، لإعادة اعمار المدينة بعد الدمار والخراب الذي لحق بها خلال فترة سيطرة التنظيم بين الفين واربعة عشر والفين وسبعة عشر والعمليات العسكرية لتحريرها.
وقد مولت جهات عدة هذه المبادرة, وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة والاتحاد الاوروبي والحكومة الالمانية وبإشراف منظمة اليونسكو , التي حرصت بتوظيفها كوادر هندسية متخصصة, للحفاظ على الطابع التاريخي الاصلي لأبنيتها.