الموصل...تُبعث من جديد

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الموصل...تُبعث من جديد

قبل 52 دقيقة

بعد مرور 5 سنوات على استعادة الموصل من تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية، لا تزال المدينة في طور العمل على استعادة معالمها وتاريخها وأهلها ضمن مبادرة اليونسكو لـ "إحياء روح الموصل".

بدأت هذه المبادرة في مارس/ آذار 2019، لإعادة اعمار المدينة بعد الدمار والخراب الذي لحق بها خلال فترة سيطرة التنظيم بين الفين واربعة عشر والفين وسبعة عشر والعمليات العسكرية لتحريرها.