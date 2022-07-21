القتل بتهمة التجديف في نيجيريا: "شعرت وكأن رمحا اخترق قلبي"

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القتل بتهمة التجديف في نيجيريا: "شعرت وكأن رمحا اخترق قلبي"

قبل 39 دقيقة

كانت ديبورا صموئيل طالبة مسيحية تبلغ من العمر 21 عامًا بإحدى كليات شمال نيجيريا. قام حشد من الغوغاء من زملائها بضربها حتى الموت بعد اتهامها بالتجديف بسبب رسالة صوتية على واتساب.

وقالت والدتها لبي بي سي إن حياة الأسرة تغيرت تماما منذ مقتلها.

لطالما أثارت قوانين التجديف الجدل في نيجيريا. فعلى الرغم من كون القانون النيجيري علمانيا، فإن 12 ولاية في الشمال ذي الأغلبية المسلمة تعمل بمحاكم إسلامية وتعتبر التجديف جريمة يعاقب عليها بالإعدام.