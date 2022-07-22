أقدم النزاعات في إفريقيا يتسلل إلى دول مجاورة
أقدم النزاعات في إفريقيا يتسلل إلى دول مجاورة
يعد صراع كازامانس أقدم النزاعات في إفريقيا، حيث يمتد منذ 40 عاما. للصراع الآن تأثير مباشر على البلدان المجاورة مثل السنغال وغامبيا، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عسكرية فورية لحماية حدودها. لكن سكان القرى الحدودية، مثل المزارع شريفو بادجي البالغ من العمر 90 عاما، يعيشون في خوف بعد الاشتباكات الأخيرة.
فيديو, القتل بتهمة التجديف في نيجيريا: "شعرت وكأن رمحا اخترق قلبي", المدة 3,27
كانت ديبورا صموئيل طالبة مسيحية تبلغ من العمر 21 عامًا بإحدى كليات شمال نيجيريا. قام حشد من الغوغاء من زملائها بضربها حتى الموت بعد اتهامها بالتجديف بسبب رسالة صوتية على واتساب.