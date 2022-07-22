أقدم النزاعات في إفريقيا يتسلل إلى دول مجاورة

قبل 14 دقيقة

يعد صراع كازامانس أقدم النزاعات في إفريقيا، حيث يمتد منذ 40 عاما. للصراع الآن تأثير مباشر على البلدان المجاورة مثل السنغال وغامبيا، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عسكرية فورية لحماية حدودها. لكن سكان القرى الحدودية، مثل المزارع شريفو بادجي البالغ من العمر 90 عاما، يعيشون في خوف بعد الاشتباكات الأخيرة.