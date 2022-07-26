موجة الحر: خريطة جوية لعام 2050 تنبأت بدرجات الحرارة التي شهدتها بريطانيا في 2022

قبل ساعة واحدة

شهدت أوروبا موجة شديدة الحرارة هذا الأسبوع. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خريطة جوية تخيلية أصدرتها هيئة الأرصاد البريطانية لعام 2050 تتشابه بشدة مع ارتفاع درجات الحرارة الأخيرة داخل المملكة، مما جعل الكثيرين يتسألون إذا كان التغير المناخي سيحل على كوكب الأرض بشكل أسرع.