أزمة الدولار في مصر: لماذا يهدد نقص العملة الأجنبية بإغلاق بعض المصانع؟

قبل ساعة واحدة

ازداد وضع الاقتصاد المصري تأزما في الأشهر الأخيرة، إذ استمر تراجع احتياطي النقد الأجنبي وقفز التضخم إلى حوالي 15 في المئة.

ومنذ عام 2016، حصلت مصر على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة عشرين مليار دولار، وتسعى للاقتراض للمرة الرابعة. الدولة أرجعت ذلك لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أربك أسواق المال في العالم.