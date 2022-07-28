أزمة الدولار في مصر: لماذا يهدد نقص العملة الأجنبية بإغلاق بعض المصانع؟
أزمة الدولار في مصر: لماذا يهدد نقص العملة الأجنبية بإغلاق بعض المصانع؟
ازداد وضع الاقتصاد المصري تأزما في الأشهر الأخيرة، إذ استمر تراجع احتياطي النقد الأجنبي وقفز التضخم إلى حوالي 15 في المئة.
وتزايدت شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار في بلد يستورد غالبية السلع.
ومنذ عام 2016، حصلت مصر على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة عشرين مليار دولار، وتسعى للاقتراض للمرة الرابعة. الدولة أرجعت ذلك لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أربك أسواق المال في العالم.
تقرير: سالي نبيل، إنتاج: عبدالرحمن أبو طالب، تصوير: عصام حسن، مونتاج: مايكل غطاس
فيديو, الغلاء والمقاطعة: حملات تفشل في مصر وتنجح في الأردن، فما الأسباب؟, المدة 3,04
تضج وسائل التواصل من حين لآخر بدعوات لمقاطعة بعض السلع احتجاجا على ارتفاع أسعارها في عدة دول عربية، بهدف الضغط على التجار لتخفيض الأسعار. لكن هل تنجح دائما في تحقيق أهدافها؟