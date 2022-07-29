أزمة الخبر في لبنان: شجار وطوابير مع قلة الموارد
أزمة الخبر في لبنان: شجار وطوابير مع قلة الموارد
في لبنان تتواصل أزمة الخبز مع استمرار طوابير السكان أمام الأفران على أمل الحصول على ربطة خبز.
ووافق مجلس النواب على قرض من البنك الدولي لشراء الطحين الذي يُعتبر السلعة الغذائية الوحيدة التي لا تزال مدعومة في البلاد، إنما إلى حين.
وقد تضررت قدرة لبنان على تخزين كميات كبيرة من القمح بعد انفجار ضخم في ميناء بيروت في أغسطس/ آب 2020، ألحق أضرارا بالغة بصوامع الحبوب الرئيسية في البلاد.
تقرير كارين طربيه
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