لماذا اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى البرلمان العراقي؟

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لماذا اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى البرلمان العراقي؟

قبل ساعة واحدة

عاد الهدوء إلى مبنى مجلس النواب العراقي، بعد ليلة عاصفة، ومع تلبية أنصار مقتدى الصدر دعوة زعيمهم ليلاً، بالعودة إلى منازلهم.

وكان عدد كبير من مؤيدي الصدر قد اقتحموا مبنى البرلمان مساء الأربعاء في إطار احتجاجات على ترشيح السياسي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء من قبل تحالف القوى الشيعية المعروف بـالإطار التنسيقي.