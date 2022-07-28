لماذا اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى البرلمان العراقي؟
لماذا اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى البرلمان العراقي؟
عاد الهدوء إلى مبنى مجلس النواب العراقي، بعد ليلة عاصفة، ومع تلبية أنصار مقتدى الصدر دعوة زعيمهم ليلاً، بالعودة إلى منازلهم.
وكان عدد كبير من مؤيدي الصدر قد اقتحموا مبنى البرلمان مساء الأربعاء في إطار احتجاجات على ترشيح السياسي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء من قبل تحالف القوى الشيعية المعروف بـالإطار التنسيقي.
ويضم "الإطار التنسيقي" تحالف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إضافة إلى تحالف الفتح المقرب من إيران،
فيديو, لحظة اقتحام متظاهرين مبنى البرلمان العراقي, المدة 0,40
خرج الآلاف من العراقيين في مظاهرات حاشدة يوم الأربعاء، شارك فيها نشطاء محسوبون على ما يعرف بثورة تشرين 2019، وتمكنوا من اقتحام المنطقة الخضراء