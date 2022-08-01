ثمن فادح لعودة زئير النمور بعد غياب في نيبال
ثمن فادح لعودة زئير النمور بعد غياب في نيبال
ازدادت أعداد النمور مجددا في نيبال، ذاك البلد الصغير بين جبال الهمالايا والذي أوفى بوعد بمضاعفة أعداد النمور البرية خلال العقد الماضي.
كذلك شهدت حيوانات شهيرة أخرى مثل وحيد القرن والفيلة زيادة في أعدادها، غير أن الترحيب الدولي بخبر زيادة أعداد النمور جاء بثمن فادح للبشر، إذ قتل 16 شخصا خلال الشهور الـ12 الماضية جراء هجمات النمور.
فيديو, تغير المناخ: كيف يقتل الجفاف الأفيال كينيا؟, المدة 2,20
تقول وزارة الحياة البرية والسياحة الكينية إن التغير المناخي الآن يمثل تهديدا أكبر للأفيال عن الصيد الجائر. وتستند الوزارة إلى أنه في العام الماضي سجلت البلاد نفوق 179 من الأفيال بسبب الجفاف المستمر في منطقة القرن الأفريقي، مقارنة بعشرة أفيال تم تسجيل صيدها.