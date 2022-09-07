تغير المناخ: شركة في مصر تسعى لتغيير الطريقة التي نحافظ بها على برودة منازلنا
تغير المناخ: شركة في مصر تسعى لتغيير الطريقة التي نحافظ بها على برودة منازلنا
مع تعرض المدن في جميع أنحاء العالم لموجات حر هذا العام، تدعو جهات معنية بالحفاظ على البيئية إلى إعادة التفكير في الطريقة التي نصمم بها منازلنا ومكاتبنا لتجنب الاحتباس الحراري.
وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في زيادة حادة في استخدام الكهرباء حيث يقوم الناس بتشغيل مكيفات الهواء لمحاولة الحفاظ على البرودة.
لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاحترار ما لم نبدأ في تغيير الطريقة التي نحافظ بها على برودة منازلنا وأماكن العمل.
فيديو, موجة الحر: خريطة جوية لعام 2050 تنبأت بدرجات الحرارة التي شهدتها بريطانيا في 2022, المدة 2,41
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خريطة جوية تخيلية أصدرتها هيئة الأرصاد البريطانية لعام 2050 تتشابه بشدة مع ارتفاع درجات الحرارة الأخيرة داخل بريطانيا