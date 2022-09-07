تغير المناخ: شركة في مصر تسعى لتغيير الطريقة التي نحافظ بها على برودة منازلنا

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تغير المناخ: شركة في مصر تسعى لتغيير الطريقة التي نحافظ بها على برودة منازلنا

قبل 10 دقيقة

مع تعرض المدن في جميع أنحاء العالم لموجات حر هذا العام، تدعو جهات معنية بالحفاظ على البيئية إلى إعادة التفكير في الطريقة التي نصمم بها منازلنا ومكاتبنا لتجنب الاحتباس الحراري.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في زيادة حادة في استخدام الكهرباء حيث يقوم الناس بتشغيل مكيفات الهواء لمحاولة الحفاظ على البرودة.