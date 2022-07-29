وزير خارجية لبنان: كيف لنا أن نعرف إذا كانت سفينة ميناء طرابلس روسية أم أوكرانية

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وزير خارجية لبنان: كيف لنا أن نعرف إذا كانت سفينة ميناء طرابلس روسية أم أوكرانية

قبل 28 دقيقة

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن لبنان تلقى عددا من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير، إلى مرفأ طرابلس

وقال الوزير في مقابلة خاصة مع بي بي سي إن الجهات المعنية في لبنان تقوم حاليا تفحص الباخرة على أن يُتخذ القرار المناسب لاحقا.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان، إن سفينة سورية تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات، رست في ميناء لبناني "وعلى متنها 5000 طن من الشعير، و5000 طن من الدقيق يشتبه في أنها أُخذت من مخازن أوكرانية"، بينما نفت السفارة الروسية أي علم بالسفينة السورية.