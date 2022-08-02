عضوة بالشيوخ الأسترالي تصف الملكة بـ"المستعمِرة" أثناء قسم اليمين
عضوة بالشيوخ الأسترالي تصف الملكة بـ"المستعمِرة" أثناء قسم اليمين
وصفت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالية ليديا ثورب، وهي من السكان الأصليين، الملكة إليزابيث بـ"المستعمِرة" وذلك خلال أداء قسم البرلمان الأسترالي الذي يذكر تقليديا الولاء للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
أوقفت رئيسة مجلس الشيوخ العضوة عن حزب الخضر عن ولاية فيكتوريا، وطالبتها بإعادة تلاوة القسم حسبما هو مكتوب أمامها. كانت ثورب تؤدي القسم وحدها بعد تغيبها أثناء تلاوة الآخرين للقسم الأسبوع الماضي