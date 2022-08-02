هربا من الحر: أول صالة ألعاب للكلاب بالإمارات

هربا من الحر: أول صالة ألعاب للكلاب بالإمارات

في ظل موجات الحرارة الشديدة يحاول بعض أصحاب الكلاب إيجاد أماكن لها للتريض، وفي أبو ظبي افتتحت صالة ألعاب رياضية مغلقة جديدة للكلاب تهدف لإبقاء الحيوانات المرفهة نشيطة وسعيدة.