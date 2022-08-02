تقول وزارة الحياة البرية والسياحة الكينية إن التغير المناخي الآن يمثل تهديدا أكبر للأفيال عن الصيد الجائر. وتستند الوزارة إلى أنه في العام الماضي سجلت البلاد نفوق 179 من الأفيال بسبب الجفاف المستمر في منطقة القرن الأفريقي، مقارنة بعشرة أفيال تم تسجيل صيدها.

29 يوليو/ تموز 2022