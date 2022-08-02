هربا من الحر: أول صالة ألعاب للكلاب بالإمارات
هربا من الحر: أول صالة ألعاب للكلاب بالإمارات
في ظل موجات الحرارة الشديدة يحاول بعض أصحاب الكلاب إيجاد أماكن لها للتريض، وفي أبو ظبي افتتحت صالة ألعاب رياضية مغلقة جديدة للكلاب تهدف لإبقاء الحيوانات المرفهة نشيطة وسعيدة.
فيديو, تغير المناخ: كيف يقتل الجفاف الأفيال كينيا؟, المدة 2,20
تقول وزارة الحياة البرية والسياحة الكينية إن التغير المناخي الآن يمثل تهديدا أكبر للأفيال عن الصيد الجائر. وتستند الوزارة إلى أنه في العام الماضي سجلت البلاد نفوق 179 من الأفيال بسبب الجفاف المستمر في منطقة القرن الأفريقي، مقارنة بعشرة أفيال تم تسجيل صيدها.