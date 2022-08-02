العنصرية في تونس: "وصيف" و"عتيق" كلمتان تعكسان معاناة السود في البلاد

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العنصرية في تونس: "وصيف" و"عتيق" كلمتان تعكسان معاناة السود في البلاد

قبل 27 دقيقة

قالت أول نائبة سوداء في تونس لبي بي سي نيوز عربي إن تعليق الرئيس قيس سعيد للبرلمان التونسي العام الماضي أدى إلى توقف الحرب ضد التمييز العنصري.

وكان الرئيس قد زعم أن قراره هو السبيل الوحيد لإصلاح البلاد وكسر الشلل السياسي في تونس.

لكن جميلة كسيكسي قالت إن المشرعين لم يعد بإمكانهم إثارة محنة الناخبين الذين يعانون من العنصرية في البرلمان. وقالت أيضًا إنهم ممنوعون الآن من التدقيق في استخدام الحكومة لما يسمى بالقانون 50 لمعالجة التمييز العنصري.