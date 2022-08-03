التوتر بين الصين وتايوان: كيف يستعد التايوانيون تحسبا لغارات جوية

قبل 13 دقيقة

استكملت تايوان تدريبها السنوي تحسبا لتعرض الجزيرة لهجمات عسكرية، ويجري التدريب على خلفية تزايد التوترات بين بكين وتايبيه.

تعتبر بكين تايوان، التي تحكم نفسها بنفسها، إقليما منشقا وتعد بعودته إن آجلا أو عاجلا لحضن ما تصفه بالوطن الأم. وأدانت الصين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية البارزة نانسي بيلوسي لتايبيه معتبرة الزيارة انتهاكا خطيرا.