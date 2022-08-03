فصل توأم ملتصق عند الرأس بنجاح بمساعدة الواقع الافتراضي
فصل توأم ملتصق عند الرأس بنجاح بمساعدة الواقع الافتراضي
فصل توأم برازيلي ملتصق عند الرأس بنجاح بمساعدة الواقع الافتراضي. خضع برناردو وآرثر ليما البالغان من العمر ثلاث سنوات لعمليات جراحية في ريو دي جانيرو، بتوجيه من مستشفى “غريت أورموند ستريت” في لندن.
أمضت الفرق شهورا في تجربة التقنيات المختلفة باستخدام الواقع الافتراضي، استنادا إلى فحوص التصوير المقطعي وأشعة الرنين المغناطيسي.
فيديو, فصل توأم ملتصق بجراحة فريدة من نوعها, المدة 1,27
بعد 18 ساعة من جراحة معقدة للغاية، فصل الأطباء في مستشفى بامبينو جيسو الإيطالي في روما بنجاح توأما ملتصقا بعد عامين من ولادتهما..