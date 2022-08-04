انفجار مرفأ بيروت: أهل الضحايا يطالبون بالعدالة لأولادهم بعد عامين من الانفجار

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

انفجار مرفأ بيروت: أهل الضحايا يطالبون بالعدالة لأولادهم بعد عامين من الانفجار

قبل 18 دقيقة

يحيي لبنان الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت- أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في التاريخ.

أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخص، أوقع آلاف الجرحى، وألحق أضرارا هائلة بأجزاء من العاصمة اللبنانية بيروت.