انفجار مرفأ بيروت: أهل الضحايا يطالبون بالعدالة لأولادهم بعد عامين من الانفجار
انفجار مرفأ بيروت: أهل الضحايا يطالبون بالعدالة لأولادهم بعد عامين من الانفجار
يحيي لبنان الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت- أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في التاريخ.
أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخص، أوقع آلاف الجرحى، وألحق أضرارا هائلة بأجزاء من العاصمة اللبنانية بيروت.
وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه، لا يزال التحقيق حول الانفجار معلقا، بعد اصطدام القاضي الذي يتولى التحقيق بالملف بمعوقات تتعلق بالحصانة القانونية التي يتمتع بها النواب.
فيديو, انفجار بيروت: رحلة البحث المضنية عن المفقودين, المدة 2,23
عائلات لبنانية تبحث عن أقاربهم وأحبابهم الذين اختفى أثرهم منذ انفجار الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت.