دقيقتان لفهم جذور الأزمة السياسية التي تشل العراق
دقيقتان لفهم جذور الأزمة السياسية التي تشل العراق
تزداد الأزمة السياسية في العراق احتداما كل يوم، مع تواصل اعتصام أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مقر البرلمان العراقي.
ومع عدم قدرته على تحقيق حكومة الأغلبية التي أرادها، شرع الصدر بممارسة ضغوط على منافسيه وترك لهم مهمة تشكيل الحكومة بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي.
فكيف وصلنا إلى هنا؟
فيديو, لحظة اقتحام متظاهرين مبنى البرلمان العراقي, المدة 0,40
خرج الآلاف من العراقيين في مظاهرات حاشدة يوم الأربعاء، شارك فيها نشطاء محسوبون على ما يعرف بثورة تشرين 2019، وتمكنوا من اقتحام المنطقة الخضراء