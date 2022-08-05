دقيقتان لفهم جذور الأزمة السياسية التي تشل العراق

خرج الآلاف من العراقيين في مظاهرات حاشدة يوم الأربعاء، شارك فيها نشطاء محسوبون على ما يعرف بثورة تشرين 2019، وتمكنوا من اقتحام المنطقة الخضراء

28 يوليو/ تموز 2022