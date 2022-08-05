امرأة سمراء تحكي عن رحلتها مع منتجات تبييض البشرة

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امرأة سمراء تحكي عن رحلتها مع منتجات تبييض البشرة

قبل 53 دقيقة

لا يزال تسويق منتجات تغيير لون البشرة منتشرا في أجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا حيث تتوفر على نطاق واسع منتجات غير قانونية لتبييض البشرة.

كما أن التحيز الذي يدفع الكثيرين للجوء لإجراءات صارمة لتغيير لون بشرتهم، ما زال موجودا.

تحدثت إيلين، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، عن سبب لجوئها لمنتجات لتبييض البشرة، وكيف أثر ذلك عليها جسديا وعقليا