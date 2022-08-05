امرأة سمراء تحكي عن رحلتها مع منتجات تبييض البشرة
امرأة سمراء تحكي عن رحلتها مع منتجات تبييض البشرة
لا يزال تسويق منتجات تغيير لون البشرة منتشرا في أجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا حيث تتوفر على نطاق واسع منتجات غير قانونية لتبييض البشرة.
كما أن التحيز الذي يدفع الكثيرين للجوء لإجراءات صارمة لتغيير لون بشرتهم، ما زال موجودا.
تحدثت إيلين، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، عن سبب لجوئها لمنتجات لتبييض البشرة، وكيف أثر ذلك عليها جسديا وعقليا
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فيديو, فلاتر الوجه... حين يصبح كل شخص طبيب تجميل, المدة 5,11
فلاتر التجميل عبر مواقع التواصل باتت جزءاً كبيراً من حياة كثيرين في العالم الافتراضي. التكنولوجيا التي جعلت كل إنسان طبيب تجميل بطريقة ما، أتت نتيجة تراكم موروثات متعلّقة بالجمال، وتاريخ طويل جرى فيه التلاعب بالصور لأهداف مختلفة.