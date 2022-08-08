هل ما زالت السعودية وقطر والإمارات دول الفرص والثروات للعرب؟
هل ما زالت السعودية وقطر والإمارات دول الفرص والثروات للعرب؟
منذ اكتشاف الثروة النفطية وعلى مدى العقود الماضية كانت دول الخليج وجهة للكثير من الشباب العربي الباحث عن العمل والراغب بأجور أفضل.
ومع تنامي الاضطرابات السياسية والاقتصادية في المنطقة، ازدادت أعداد الوافدين إلى دول الخليج سعيا وراء العيش الرغد.
ولكن، أحلامهم وآمالهم بتحقيق الثراء السريع تصطدم في كثير من الأحيان بواقع لم تظهره لهم مواقع التواصل الاجتماعي.
تقرير سيرينا غوكه
مونديال قطر 2022: أسر العمال الوافدين المتوفين تطالب بتحقيق في "الوفيات الناتجة عن الحرارة"
أسر عمال وأطباء قلب يعتقدون أن قطر لا تبلغ عن العدد الحقيقي للعمال الوافدين الذين يموتون نتيجة ضربات الشمس – وهو سبب يمكن منعه.