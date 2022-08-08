أسر عمال وأطباء قلب يعتقدون أن قطر لا تبلغ عن العدد الحقيقي للعمال الوافدين الذين يموتون نتيجة ضربات الشمس – وهو سبب يمكن منعه.

9 يونيو/ حزيران 2022