كيف تجمع 600 من صغار الفلامنغو لترقيمها في بحيرة إسبانية؟
كيف تجمع 600 من صغار الفلامنغو لترقيمها في بحيرة إسبانية؟
قام متطوعون في إسبانيا بتجميع 600 من صغار الفلامنغو لترقيمها، وهو الحدث السنوي الذي كان قد توقف خلال جائحة كوفيد.
توجه صغار الفلامنغو إلى منطقة خاصة مغلقة حيث يتم تركيب أشرطة تمييزية لها قبل إعادتها لمستعمرتها.
فيديو, طيور الفلامنغو المهاجرة تحول بحيرات غربي الهند للون الورد, المدة 0,55
تهاجر آلاف الطيور من نوع الفلامنغو لتجمعات مائية غربي الهند بحثا عن الطعام وبناء أعشاشها بعيدا عن برد الشتاء شمالا.