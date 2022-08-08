كيف تجمع 600 من صغار الفلامنغو لترقيمها في بحيرة إسبانية؟

قبل 38 دقيقة

قام متطوعون في إسبانيا بتجميع 600 من صغار الفلامنغو لترقيمها، وهو الحدث السنوي الذي كان قد توقف خلال جائحة كوفيد.