عام على حكم طالبان: زيادة في حالات الإجهاض والأطفال الخدج في أفغانستان

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عام على حكم طالبان: زيادة في حالات الإجهاض والأطفال الخدج في أفغانستان

قبل 48 دقيقة

بعد عام على حكم طالبان، تضاعف عدد وفيات المواليد حديثي الولادة وحالات الإجهاض في إحدى مقاطعات بدخشان، حسبما قال أطباء محليون.

تم تجميد التمويل الأجنبي الذي يمول الرعاية الصحية العامة في أفغانستان في أغسطس من العام الماضي.

أمضت مراسلتنا يوغيتا ليماي بعض الوقت في أجنحة الولادة هناك، وشهدت معاناة النساء اللاتي لا يحصلن على الأدوية، ويضطررن إلى تقاسم الأسرة، ونقصا حادا في الأطباء.