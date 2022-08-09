عام على حكم طالبان: زيادة في حالات الإجهاض والأطفال الخدج في أفغانستان
عام على حكم طالبان: زيادة في حالات الإجهاض والأطفال الخدج في أفغانستان
بعد عام على حكم طالبان، تضاعف عدد وفيات المواليد حديثي الولادة وحالات الإجهاض في إحدى مقاطعات بدخشان، حسبما قال أطباء محليون.
تم تجميد التمويل الأجنبي الذي يمول الرعاية الصحية العامة في أفغانستان في أغسطس من العام الماضي.
أمضت مراسلتنا يوغيتا ليماي بعض الوقت في أجنحة الولادة هناك، وشهدت معاناة النساء اللاتي لا يحصلن على الأدوية، ويضطررن إلى تقاسم الأسرة، ونقصا حادا في الأطباء.
من بين كل هذا، يتغلب بعض الأطفال على الصعاب وينجون، لكن الكثيرين لا ينجون.