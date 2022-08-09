دونالد ترامب: ما الذي قد يترتب على "مداهمة" مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس السابق؟

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دونالد ترامب: ما الذي قد يترتب على "مداهمة" مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس السابق؟

قبل 31 دقيقة

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" داهموا مقر إقامته في منتجع مار ايه لاغو بفلوريدا، فيما وصفه بأنه "اضطهاد سياسي".

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترامب لم يعط أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.