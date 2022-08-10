السرطان: امرأة بريطانية تحارب المرض الشرس بالإيجابية والإصرار
السرطان: امرأة بريطانية تحارب المرض الشرس بالإيجابية والإصرار
في عام 2015، شخصت أندريا شيروون من المملكة المتحدة بسرطان نادر في الكبد، وقال الأطباء إن أمامها ستة أسابيع فقط لتعيش. لكن رغم الصعاب، قررت أندريا مواجهة سلسلة من التحديات.
تسلقت أندريا عددا من الجبال بما في ذلك كليمنغارو وإيفرست، وجمعت ما يقرب من مئة ألف جنيه إسترليني لمكافحة السرطان.
وتواصل أندريا إجراء فحوصات منتظمة على أمل ألا يعاود السرطان الظهور.
فيديو, اليوم العالمي للسرطان: هل يمكن لكوفيد-١٩ مساعدة مرضى السرطان؟, المدة 3,32
بفضل نجاح تقنية "إم آر إن إيه" في معالجة فيروس كورونا، تم ضخ مبالغ ضخمة من الاستثمار في البحث في ما إذا كان يمكن أن تستخدم نفس التقنية كعلاج فعال في مواجهة أمراض أخرى مثل السرطان.