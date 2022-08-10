بفضل نجاح تقنية "إم آر إن إيه" في معالجة فيروس كورونا، تم ضخ مبالغ ضخمة من الاستثمار في البحث في ما إذا كان يمكن أن تستخدم نفس التقنية كعلاج فعال في مواجهة أمراض أخرى مثل السرطان.

4 فبراير/ شباط 2022