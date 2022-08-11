التجسس: أمريكا تدين اللبناني أحمد أبو عمو في قضية التجسس لصالح السعودية
التجسس: أمريكا تدين اللبناني أحمد أبو عمو في قضية التجسس لصالح السعودية
أدانت هيئة محلفين في محكمة أمريكية موظفاً سابقاً في تويتر بالتجسس لصالح السعودية خلال عمله في منصة التواصل قبل أعوام.
وشملت الاتهامات أيضا قضايا تسريب بيانات ومعلومات عن مستخدمين سعوديين. وبحسب وسائل إعلام أمريكية المتهم أحمد أبو عمو قد يواجه أحكاماً بالسجن قد تزيد عن عشرة أعوام.
تقرير: حنان عبدالرازق.
فيديو إنتاج: جوليان الحاج.
فيديو, من هما أحمد أبو عمو و علي آل زبارة الموظفان السابقان في تويتر المتهمان بالتجسس للسعودية؟, المدة 0,59
اتهمت محكمة فيدرالية أمريكية اثنين من موظفي شركة تويتر السابقين بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية والحصول على معلومات شخصية بصورة غير قانونية