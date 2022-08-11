التجسس: أمريكا تدين اللبناني أحمد أبو عمو في قضية التجسس لصالح السعودية

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أدانت هيئة محلفين في محكمة أمريكية موظفاً سابقاً في تويتر بالتجسس لصالح السعودية خلال عمله في منصة التواصل قبل أعوام.

وشملت الاتهامات أيضا قضايا تسريب بيانات ومعلومات عن مستخدمين سعوديين. وبحسب وسائل إعلام أمريكية المتهم أحمد أبو عمو قد يواجه أحكاماً بالسجن قد تزيد عن عشرة أعوام.